Блогер-священник Островский раскритиковал Екатеринбург за плакат с крестом

Православный священник-блогер Павел Островский раскритиковал Екатеринбург после истории с христианским крестом, выбранным для иллюстрации "религиозного экстремизма". Припомнил он и слухи, что горожанам запретят украшать подъезды к Новому году.

"Плакаты-листовки в Екатеринбурге… Крест в терроризм записали… ну-ну. При этом мэр этого города отказывается украшать к Новому году подъезды домов, так как это "харам" - вызовет гнев приезжих мусульман", - написал Островский в своих соцсетях..

При этом, стоит отметить, что еще 5 декабря мэр Екатеринбурга Алексей Орлов опроверг слухи, заявив, что никакого запрета на украшение нет. Достаточно будет только согласовать вопрос с жильцами лестничной клетки или подъезда, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

История с крестом тоже всплыла накануне. На конкурсе, организованном молодежным правительством Свердловской области, призовое второе место получил плакат, на котором христианский крест был использован для иллюстрации "религиозного экстремизма". Плакат был представлен под лозунгом "Антитеррор - выбор молодых". Это вызвало немалое возмущение среди православных и общественных деятелей.