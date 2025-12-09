Илью Яшина приговорили к году и 10 месяцам колонии общего режима

В Москве вынесен заочный приговор оппозиционеру Илье Яшину*. За несоблюдение законодательства об иноагентах Яшина* приговорили к одному году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в столичной прокуратуре.

Яшин* дважды за год привлекался к административной ответственности – за то, что в 2023-2024 годах в сети не маркировал свои посты и другой контент дисклеймером о внесении его имени в реестр иноагентов Минюста РФ.

"Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Также суд лишил Яшина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года 10 месяцев", - сообщили в прокуратуре.

Илья Яшин* отбывал срок по статье о распространении фейков о российской армии – суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Сейчас находится за границей РФ.

*внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ, а также внесен в перечень физических лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму