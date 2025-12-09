Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 14

Количество пострадавших из-за атаки БПЛА по Чувашии выросло до 14 человек. Среди них – один ребенок. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

По его словам, жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Специальные комиссии начали оценивать состояния домов, которые получили разрушения в результате налета БПЛА.

Для мобилизации всех ресурсов в республике введут режим ЧС регионального уровня.

Ранее сообщалось, что в результате прилета БПЛА повреждены жилые дома. В частности, удар пришелся по многоэтажке на проспекте Ивана Яковлева. В доме начался пожар, выбило окна, обрушились балконы и фасад. Кроме того, повреждены припаркованные машины. Также жители Калининского района слышали взрывы рядом с местным торговым центром. В городе перекрыты несколько улиц, работают экстренные службы. В Чебоксарах развернут пункт временного размещения.