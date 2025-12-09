Утвержден план работы комиссии по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Брянской области на 2026 год

9 декабря под председательством губернатора Александра Богомаза прошло очередное заседание региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Брянской области.

В заседании приняли участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, прокурор Брянской области Владимир Мосин, начальник управления МВД России по Брянской области Алексей Солдатов, заместители губернатора, члены комиссии и приглашенные.

С докладом о результатах работы по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона выступили начальник УЭБиПК УМВД России по Брянской области Алексей Жиделев, начальник отдела камерального контроля НДС управления Федеральной налоговой службы по Брянской области Лариса Курочкина и начальник Брянской таможни

В ходе заседания был утвержден план работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Брянской области на 2026 год. Работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Брянской области продолжается.