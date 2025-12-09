Мужчина, избивший девушку в Нижнем Тагиле после отказа продолжить знакомство, сам пришел в полицию

Мужчина, напавший на девушку в Нижнем Тагиле после неудачного флирта, добровольно пришел к сотрудникам полиции. Как сообщает начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, Подозреваемого удалось найти, после чего с ним по телефону связались сотрудник МВД.

По его словам, нападавшего убедили, что будет лучше, если он сам явится в дежурную часть. Подозреваемый послушно выполнил рекомендацию, после чего его доставили уже в следственный отдел, где проводится допрос. Горелых также отметил, что по некоторым сведениям, нападавший является профессиональным дзюдоистом.

"Что касается сумки, она также была обнаружена и изъята", – отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".



Ранее в сети было опубликовано видео, как мужчина наносит несколько ударов по лицу девушки. Инцидент произошел рано утром 7 декабря в Нижнем Тагиле возле ночного клуба "Огни Востока" на Садовой, 3. Как рассказывала сама потерпевшая, двое мужчин пристали к ней с подругой, вели себя по-хамски и требовали поехать с ними. Получив отказ, один из них напал на нее.

В момент драки сумка девушки выпала и ее подобрала компания из двух парней и девушки, которые ранее также пытались познакомиться с пострадавшими. После этого компания тихо ушла, однако все же попала на камеры видеонаблюдения.