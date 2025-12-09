Госдума рассмотрит законопроект о сплошной рубке леса на Байкале

Госдума сегодня рассмотрит во втором (и, с большой вероятностью, еще и в третьем, окончательном) чтении законопроект о сплошных рубках леса на Байкале. В первом чтении документ был принят в 2023 году, с тех пор экологам, ученым, общественникам и СМИ удавалось блокировать продвижение законопроекта, однако, лобби тоже не стояло на месте.

В итоге на прошлой неделе комитет ГД по экологии одобрил поправки ко второму чтению. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Сейчас сплошная рубка леса на Байкале запрещена.

Сплошная рубка леса законопроектом разрешается в случаях, если выборочные рубки погибшего леса не обеспечили его замену на здоровый лес. Экологи опасаются, что эта возможность будет использоваться неправомерно.

Часть экологов и ученых заявляла, что для восстановления лесов разрешать сплошные рубки нет необходимости, этого можно добиться уже существующими средствами — например, с помощью механизма уборки неликвидной древесины. Снятие запрета, пусть и частичное, откроет дорогу злоупотреблениям, коммерческим вырубкам под видом санитарных мероприятий, напоминает РБК.

Законопроект также разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории: для строительства гидрозащиты, селсезащиты, автомобильных дорог, электросетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, если они необходимы населению или для работы особых экономических зон (их на Байкале две); создания новых кладбищ или расширения уже существующих.

Помимо этого, законопроект окончательно решает вопрос с пересечением земель лесного фонда с границами населенных пунктов (если часть населенного пункта относится к землям лесного фонда). В нем говорится, что приоритет отдается ЕГРН: если такие участки в реестре отнесены к землям других категорий (не населенных пунктов) или отсутствуют сведения об отнесении их к землям населенных пунктов, то до конца 2030 года их можно зарегистрировать как земли населенных пунктов независимо от того, что сказано в государственном лесном реестре, лесном плане региона или документах на участок.