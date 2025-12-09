Госдума рассмотрит законопроект о сплошной рубке леса на Байкале

09 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит законопроект о сплошной рубке леса на Байкале

Госдума сегодня рассмотрит во втором (и, с большой вероятностью, еще и в третьем, окончательном) чтении законопроект о сплошных рубках леса на Байкале. В первом чтении документ был принят в 2023 году, с тех пор экологам, ученым, общественникам и СМИ удавалось блокировать продвижение законопроекта, однако, лобби тоже не стояло на месте.
Читайте также:

В итоге на прошлой неделе комитет ГД по экологии одобрил поправки ко второму чтению. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Сейчас сплошная рубка леса на Байкале запрещена.

Сплошная рубка леса законопроектом разрешается в случаях, если выборочные рубки погибшего леса не обеспечили его замену на здоровый лес. Экологи опасаются, что эта возможность будет использоваться неправомерно.

Часть экологов и ученых заявляла, что для восстановления лесов разрешать сплошные рубки нет необходимости, этого можно добиться уже существующими средствами — например, с помощью механизма уборки неликвидной древесины. Снятие запрета, пусть и частичное, откроет дорогу злоупотреблениям, коммерческим вырубкам под видом санитарных мероприятий, напоминает РБК.

Законопроект также разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории: для строительства гидрозащиты, селсезащиты, автомобильных дорог, электросетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, если они необходимы населению или для работы особых экономических зон (их на Байкале две); создания новых кладбищ или расширения уже существующих.

Помимо этого, законопроект окончательно решает вопрос с пересечением земель лесного фонда с границами населенных пунктов (если часть населенного пункта относится к землям лесного фонда). В нем говорится, что приоритет отдается ЕГРН: если такие участки в реестре отнесены к землям других категорий (не населенных пунктов) или отсутствуют сведения об отнесении их к землям населенных пунктов, то до конца 2030 года их можно зарегистрировать как земли населенных пунктов независимо от того, что сказано в государственном лесном реестре, лесном плане региона или документах на участок.

Теги: байкал, рубка леса, экология, природа, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети