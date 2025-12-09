"Уралкалий" — среди лидеров ESG-индексов РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил ПАО "Уралкалий" в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2025 года компания вошла в высшую группу А индексов "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития".



Индекс "Ответственность и открытость" анализирует качество раскрытия в публичной корпоративной отчетности информации о деятельности промышленных предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.



Индекс "Вектор устойчивого развития" анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.



Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.