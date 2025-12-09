"Уральская мозаика" и другие: названы победители конкурса социальных проектов от Волонтерского центра РМК

09 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Варвара Бочкарёва

"Уральская мозаика" и другие: названы победители конкурса социальных проектов от Волонтерского центра РМК

Волонтерский центр РМК совместно с департаментом молодежной политики Свердловской области провели конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца". Он был организован в честь Дня волонтера, который отмечается 5 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на конкурс поступило 36 заявок, среди которых были идеи в сфере эковолонтерства, медиасопровождения, образования, культуры и другие. По результатам выбраны три победителя, чьи проекты получат поддержку для реализации.

Конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца"(2025)|Фото: Варвара Бочкарёва

Одним из самых интересных стал проект волонтера из Арамиля Эльвиры Тарановой "Дети рисуют добро". Он предполагает организацию творческих мастер-классов с детскими волонтерскими отрядами, а лучшие рисунки ребят используют для изготовления открыток и специального календаря "Дети рисуют добро". Он будет посвящен главной теме 2026-го, который объявлен Годом единства народов России.

Конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца"(2025)|Фото: Варвара Бочкарёва

Владимир Потоцкий удивил всех проектом "Уральская мозаика". Это серия интеллектуальных игр для детей о ремеслах, фольклоре, истории и обычаях народов Урала с целью популяризации культурного наследия.

Конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца"(2025)|Фото: Варвара Бочкарёва

Еще одним победителем стала волонтер из Полевского Валентина Душенкина с проектом "Мастерская тепла". Его цель – обучить детей, проживающих в детском доме, кулинарии и приготовлению еды. В рамках проекта для ребят создадут кухонный уголок со всей необходимой утварью.

Конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца"(2025)|Фото: Варвара Бочкарёва

"Конкурс социальных проектов "Территория добра" мы проводим с 2024 года в нескольких областях нашей страны. И каждый раз с большим трепетом рассматриваем поступившие заявки. Идей действительно очень много, и все они достойны быть реализованы. В конце 2025 года мы совместно с департаментом молодежной политики решили провести конкурс повторно только для Свердловской области в честь Дня добровольца. Поэтому проект так и называется: "Территория добра. День добровольца". Участники вложили в свои проекты не просто идеи, но и частичку души: искреннюю заботу, энергию и веру в добро. Каждая полученная работа уникальна, значима и по-своему вдохновляющая. Волонтерский центр РМК с департаментом молодежной политики Свердловской области благодарит каждого, кто принял участие в конкурсе! Такие инициативы помогают создавать еще больше добрых дел!", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Проекты должны быть реализованы в Свердловской области в ближайшие месяцы.

Конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца"(2025)|Фото: Варвара Бочкарёва

Теги: проекты, конкурс, волонтеры, победители, реализация, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети