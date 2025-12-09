"Уральская мозаика" и другие: названы победители конкурса социальных проектов от Волонтерского центра РМК

Волонтерский центр РМК совместно с департаментом молодежной политики Свердловской области провели конкурс волонтерских проектов "Территория добра. День добровольца". Он был организован в честь Дня волонтера, который отмечается 5 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на конкурс поступило 36 заявок, среди которых были идеи в сфере эковолонтерства, медиасопровождения, образования, культуры и другие. По результатам выбраны три победителя, чьи проекты получат поддержку для реализации.

Одним из самых интересных стал проект волонтера из Арамиля Эльвиры Тарановой "Дети рисуют добро". Он предполагает организацию творческих мастер-классов с детскими волонтерскими отрядами, а лучшие рисунки ребят используют для изготовления открыток и специального календаря "Дети рисуют добро". Он будет посвящен главной теме 2026-го, который объявлен Годом единства народов России.

Владимир Потоцкий удивил всех проектом "Уральская мозаика". Это серия интеллектуальных игр для детей о ремеслах, фольклоре, истории и обычаях народов Урала с целью популяризации культурного наследия.

Еще одним победителем стала волонтер из Полевского Валентина Душенкина с проектом "Мастерская тепла". Его цель – обучить детей, проживающих в детском доме, кулинарии и приготовлению еды. В рамках проекта для ребят создадут кухонный уголок со всей необходимой утварью.

"Конкурс социальных проектов "Территория добра" мы проводим с 2024 года в нескольких областях нашей страны. И каждый раз с большим трепетом рассматриваем поступившие заявки. Идей действительно очень много, и все они достойны быть реализованы. В конце 2025 года мы совместно с департаментом молодежной политики решили провести конкурс повторно только для Свердловской области в честь Дня добровольца. Поэтому проект так и называется: "Территория добра. День добровольца". Участники вложили в свои проекты не просто идеи, но и частичку души: искреннюю заботу, энергию и веру в добро. Каждая полученная работа уникальна, значима и по-своему вдохновляющая. Волонтерский центр РМК с департаментом молодежной политики Свердловской области благодарит каждого, кто принял участие в конкурсе! Такие инициативы помогают создавать еще больше добрых дел!", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Проекты должны быть реализованы в Свердловской области в ближайшие месяцы.