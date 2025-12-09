Сервис Авито Подработка заработал в Екатеринбурге

09 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: avito.ru

Сервис Авито Подработка заработал в Екатеринбурге

Сервис Авито Подработка стал доступен в Екатеринбурге. Аналитики отмечают, что спрос на временных исполнителей в городе вырос на 25% в нынешнем году, а интерес со стороны исполнителей вырос почти в 1,6 раза (+57%). Среднее месячное вознаграждение на подработке составляет 30 464 руб.

Платформа помогает соединить заказчика и подрядчика в более чем 150 городах России. Исполнитель может быстро найти заказ и получить вознаграждение в течение 1–2 суток.

По данным Авито, многие заказчики ищут специалистов служб поддержки с частично занятостью: такие позиции размещаются на 75% чаще, среднее предлагаемое вознаграждение составило около 33 536 руб/мес. Интерес исполнителей к этой группе профессий вырос более чем в полтора раза (+56% год к году).

Также на подработку активно привлекают работников кухни и пищевого производства (+61%), среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило около 34 331 руб/мес, исполнители откликались на 23% чаще; водителей и курьеров (+50% год к году), которые могли рассчитывать в среднем на 53 411 руб/мес., количество откликов на такие предложения выросло почти вдвое (+86%).

В среднем по УрФО число предложений о частичной занятости выросло на 42% год к году, а количество откликов на такие позиции — в 1,6 раза (+62%). При этом среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость составило 46 391 руб/мес.

Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки(2025)|Фото: avito.ru

"По данным нашего исследования, 78% опрошенных жителей Екатеринбурга имели опыт подработки, и треть из них (32% опрошенных) продолжают подрабатывать и сейчас. Екатеринбург — административный центр Свердловской области и крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям — гибко планировать своё время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход", — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.

Сервис встроен в актуальную версию мобильного приложения Авито: предложения доступны в разделе "Подработка" — перейти можно через меню под поисковой строкой или с помощью одноименного фильтра.

Начать подрабатывать можно в несколько кликов, а для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн. Оплата за подработку поступает в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены. Кроме того, сервис компенсирует расходы на медкнижки и предлагает бонусы новым пользователям.

Авито Подработка(2025)|Фото: avito.ru

Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков, среди которых Ашан, Лента, DNS, Магнит и другие. Среди самых популярных смен: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, для доставки товаров на авто и велосипеде, для приготовления пищи, грузчики, сборщики, упаковщики и другие.

"Современный рынок труда требует новых решений, и Авито Подработка — один из них. Нам важно, чтобы каждый сотрудник, даже временный, разделял наши стандарты качества. Платформа позволяет заранее ознакомить исполнителей с требованиями, а система быстрых выплат мотивирует их на результативную работу. Сейчас в АШАН один из самых активных периодов — предновогодний: на него приходится 40 % от всех заявок. В это время гибкость платформы особенно ценна — мы можем оперативно усиливать команды в торговых залах и на складах, обеспечивая бесперебойный сервис для покупателей", — отметила Екатерина Недельчо, директор департамента по привлечению и подбору персонала АШАН Ритейл Россия.

Теги: Авито Подработка, сервис, заказчик, исполнитель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети