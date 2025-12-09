Сервис Авито Подработка заработал в Екатеринбурге

Сервис Авито Подработка стал доступен в Екатеринбурге. Аналитики отмечают, что спрос на временных исполнителей в городе вырос на 25% в нынешнем году, а интерес со стороны исполнителей вырос почти в 1,6 раза (+57%). Среднее месячное вознаграждение на подработке составляет 30 464 руб.

Платформа помогает соединить заказчика и подрядчика в более чем 150 городах России. Исполнитель может быстро найти заказ и получить вознаграждение в течение 1–2 суток.

По данным Авито, многие заказчики ищут специалистов служб поддержки с частично занятостью: такие позиции размещаются на 75% чаще, среднее предлагаемое вознаграждение составило около 33 536 руб/мес. Интерес исполнителей к этой группе профессий вырос более чем в полтора раза (+56% год к году).

Также на подработку активно привлекают работников кухни и пищевого производства (+61%), среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило около 34 331 руб/мес, исполнители откликались на 23% чаще; водителей и курьеров (+50% год к году), которые могли рассчитывать в среднем на 53 411 руб/мес., количество откликов на такие предложения выросло почти вдвое (+86%).

В среднем по УрФО число предложений о частичной занятости выросло на 42% год к году, а количество откликов на такие позиции — в 1,6 раза (+62%). При этом среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость составило 46 391 руб/мес.

"По данным нашего исследования, 78% опрошенных жителей Екатеринбурга имели опыт подработки, и треть из них (32% опрошенных) продолжают подрабатывать и сейчас. Екатеринбург — административный центр Свердловской области и крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям — гибко планировать своё время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход", — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.

Сервис встроен в актуальную версию мобильного приложения Авито: предложения доступны в разделе "Подработка" — перейти можно через меню под поисковой строкой или с помощью одноименного фильтра.

Начать подрабатывать можно в несколько кликов, а для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн. Оплата за подработку поступает в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены. Кроме того, сервис компенсирует расходы на медкнижки и предлагает бонусы новым пользователям.

Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков, среди которых Ашан, Лента, DNS, Магнит и другие. Среди самых популярных смен: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, для доставки товаров на авто и велосипеде, для приготовления пищи, грузчики, сборщики, упаковщики и другие.

"Современный рынок труда требует новых решений, и Авито Подработка — один из них. Нам важно, чтобы каждый сотрудник, даже временный, разделял наши стандарты качества. Платформа позволяет заранее ознакомить исполнителей с требованиями, а система быстрых выплат мотивирует их на результативную работу. Сейчас в АШАН один из самых активных периодов — предновогодний: на него приходится 40 % от всех заявок. В это время гибкость платформы особенно ценна — мы можем оперативно усиливать команды в торговых залах и на складах, обеспечивая бесперебойный сервис для покупателей", — отметила Екатерина Недельчо, директор департамента по привлечению и подбору персонала АШАН Ритейл Россия.