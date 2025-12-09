Минцифры предлагает расширить применение QR-кодов вместо бумажных документов

В Минцифры предложили расширить перечень ситуаций, в которых россияне смогут вместо документов предъявлять QR-кодами с Госуслуг. Сейчас в виде QR-кода в ряде случаев можно предъявить паспортные данные, министерство же предлагает разрешить в цифровом виде предъявлять свидетельство о рождении, водительское удостоверение, студенческие билеты и т.д.

Все эти предложения уже внесены в проект постановления правительства. Если новое постановление будет подписано, QR-код водительских документов можно будет предъявлять сотрудникам ГИБДД, пишет "Коммерсант".

Отметим, что в режиме опытной эксплуатации уже работает возможность предоставлять цифровой экземпляр водительских прав – если они загружены в приложение "Госуслуги Авто". По данным Минцифры, в базе сервиса уже более 10 млн водительских удостоверений. Но в ведомстве отметили, что сотрудник ГИБДД в любой момент имеет право потребовать предъявить и бумажный документ, который все еще надо возить с собой.

Напомним, в Общественной палате России недавно предложили заменить бумажные паспорта россиян на электронные.