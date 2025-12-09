В Екатеринбурге на 3-4 тысячи сократят число кикшеринговых самокатов

В следующем году в Екатеринбурге будет сокращено число кикшеринговых самокатов. Об этом было заявлено сегодня на заседании городской думы.

Речь о самокатах зашла в ходе обсуждения бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Как заявил депутат Константин Киселев, когда в свое время в городе появились самокаты, "мы были к этому не готовы абсолютно".

"То есть у нас не было никаких дорожек специальных, не было регулирующих основ, у нас не было абсолютно ничего. После этого мы постфактум начали каким-то образом на это реагировать", - отметил депутат и поинтересовался, ожидаются ли какие-то изменения в этом плане.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков сообщил, что на форуме "Города России" была достигнута договоренность со всеми кикшеринговыми компаниями о том, что в 2026 году появится разметка на тротуарах и велодорожках. Это будет сделано силами самих кикшеринговых компаний.

"Также договорились, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий, сократить количество СИМов на территории города Екатеринбурга. В этом году было ориентировочно около 17 тысяч, но планируем на следующий год сократить на 3-4 тысячи средств индивидуальной мобильности", - пояснил Ощепков.

Напомним, что самокатный сезон 2025 года в Екатеринбурге официально завершился в начале ноября.