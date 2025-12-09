09 Декабря 2025
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Денис Паслер: Госдолг должен быть на безопасном для региона уровне 

Во вторник, 9 декабря, свердловские депутаты приняли бюджет на 2026 год. Как сообщил губернатор Денис Паслер, к финальным чтениям проект закона о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годы сформирован в доходной части в объеме 507 млрд руб. в следующем году. Это на 16 млрд руб. больше, чем в этом году. Расходы запланированы в сумме 539 млрд руб. Дефицит составит 31,9 млрд руб.

Особое внимание новый руководитель региона уделяет формированию госдолга. В предыдущие годы Свердловская область лидировала среди регионов УрФО по этому показателю, и такое лидерство было незавидным, однако Денис Паслер убежден, что госдолг надо снижать, и финансовая политика должна быть более ответственной.

В начале ноября 2025 года государственный долг Свердловской области опустился до 81,5 млрд руб., тогда как в конце 2024 года показатель составлял 96,4 млрд рублей. И если в прошлом году Свердловская область занимала первое место по объему госдолга в УрФО, то теперь уступила его Челябинской области. Верхний предел госдолга Свердловской области на начало 2026 года установлен в размере 76,7 млрд рублей, что на 44,1 млрд рублей меньше предыдущих прогнозов.

Документ(2022)|Фото: Накануне.RU

По оценке же Дениса Паслера, в середине 2025 года госдолг региона можно было и вовсе оценить в 200 млрд рублей – это не только прямой госдолг, но и концессионные соглашения, и дефицит бюджета. И стоит заметить, что это является довольно широкой трактовкой понятия госдолга, зато, по оценкам экспертов, такой подход позволяет более ответственно относиться к расходам. Так, некоторые бюджетоемкие концессии уже пересмотрены Денисом Паслером.

"Оптимизировав эту работу, взвешено подойдя к тратам, нам удастся снизить долг примерно на 40 млрд, это большие деньги", – отмечал губернатор на прошедшей в конце ноября прямой линии.

Тогда же он подчеркнул, что всегда аккуратно относился к госдолгу и вообще к долгам, где бы не работал.

"Когда расходы не всегда обоснованы, но при этом формируется госдолг, который нужно отдавать, это существенно ограничивает обязательные расходы. Мы внимательно подойдем к расходам и будем работать с бизнесом по формированию налоговой базы. Есть тренд, мы будем все делать, чтобы долг был на безопасном уровне и были возможности в случае крупных проектов заимствовать, чтобы их реализовывать", – отмечал Денис Паслер во время прямой линии.

Прямая линяя с губернатором Свердловской области Денисом Паслером(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что Денис Паслер стал врио губернатора в марте 2025 года, а в сентябре 2025 года победил на выборах главы региона, набрав 61,3% голосов.

