Спасаются от мобилизации. На Украине десятикратный рост числа студентов старше 25 лет

На Украине аномальный десятикратный рост числа студентов старше 25 лет. Об этом сообщил глава госслужбы качества образования Руслан Гурак.

Если до начала СВО таких студентов было около 30 тысяч и в течение долгих лет эта цифра почти не менялась, то сейчас их более 250 тысяч, причем в основном в колледжах, так как поступление в вузы Киев ранее ограничил.

Ранее служба качества образования проверила ряд учебных заведений и выявила ряд схем, с помощью которых военнообязанные старше 25 лет становились студентами, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Тогда было отчислено около 50 тысяч студентов. Вероятно, сейчас тоже пройдут масштабные проверки для отчисления таких студентов и их отправки на фронт.

Накануне главком ВСУ Сырский призвал усилить мобилизацию. Другого выбора у нынешнего режима просто нет. Политические телеграм-каналы пишут об этом как о деле почти решенном. Зеленский обещает это европейцем в обмен на выделение денег. Но поскольку этот крайне непопулярный шаг вызовет огромное негодование в украинском обществе, то он не объявляется до получения конкретных финансовых гарантий. А в ЕС их давать не спешат.