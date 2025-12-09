Минпросвещения "потеряло" 20 тысяч детей мигрантов в своей статистике "не посещающих школу"

Хотя в 2025 году Рособрнадзор не допустил до учебы в российских школах более 20 тыс. детей с иностранным гражданством, у Минпросвещения есть данные только о 7 тыс. детей, не посещающих школу (в возрасте 7-17 лет). "Коммерсант" отмечает, что этот показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом. В статистике министерства говорится, что только 168 школьников-иностранцев не посещают учебные заведения.

Всего в России 18 млн детей школьного возраста (по данным последней переписи). Среди тех, кто не посещает школу, большая часть в возрасте 15-17 лет, они уже получили основное общее образование, но в 10-11 классы или колледж не пошли.

В Минпросвещения не смогли ответить на вопрос, почему в этой статистике не учтены 20 тыс. школьников-иностранцев, которые не могут посещать российские школы.

Эксперты в сфере образования отмечают, что статистика Минпросвещения действительно может не отражать реальность, она не кажется достаточно качественной и достоверной.