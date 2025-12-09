Бывший советник Трампа призвал полностью остановить помощь Киеву для реализации мирного плана

Нужно полностью прекратить любую помощь киевскому режиму, чтобы там согласились на мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его бывший советник Стив Бэннон в интервью The American Conservative.

Однако этого не будет, так как тогда Киев быстро потерпит поражение, а Трамп не хочет, чтобы его в этом потом обвиняли. Он хочет обвинить в поражении Киев.

Бэннон считает, что текущий проект мирного плана из 28 пунктов чрезмерно сложный и практически нереализуемый.

Накануне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп понимает, какие рычаги можно использовать для склонения Киева к заключению мирного соглашения. Но если Киев будет упорствовать в своем нежелании заключать мир, то в определенный момент Трамп может просто самоустраниться от процесса.