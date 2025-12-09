Из "Союза МС-27", приземлившегося в Казахстане, эвакуировали космонавтов

Российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонни Кима эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-27", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС). Трансляцию посадки ведет Роскосмос.

Аппарат приземлился в 08:04 мск в районе города Жезказган, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

Экипаж 73-й долговременной экспедиции прибыл на МКС 8 апреля. За время его работы было проведено множество научных экспериментов.

Ранее Рыжиков передал руководство станцией американскому астронавту Майклу Финку, а ее российским сегментом - космонавту Роскосмоса, спецкору ТАСС на МКС Сергею Кудь-Сверчкову.