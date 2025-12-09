"Европа идет по плохому пути". Трамп возмущен штрафом соцсети Маска

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европу за штраф в 120 млн евро, наложенный Еврокомиссией на соцсеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску.

Причиной штрафа стало нарушение закона о цифровых услугах ЕС, который обязывает соцсети защищать пользователей от дезинформации. В Европе недовольны недостаточной верификацией в этой соцсети, невыполнением требований по прозрачности политической рекламы, доступом к данным.

Маск считает это атакой Европы на свободу слова, без которой Запад падет. И во многом согласился с тем, что ЕС - это "четвертый рейх". Он призвал вообще упразднить ЕС, а "суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ".

Госсекретарь Марко Рубио назвал многомиллионный штраф атакой на все американские технологические платформы, а также "на американский народ".

"Это грязно, это жестоко, я не думаю, что это правильно. Европе нужно быть очень осторожной, мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет по плохому пути, мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", – заявил Трамп.

Накануне Трамп не менее резко прокомментировал статью в The New York Post, в которой ЕС подвергся критике за свою антироссийскую политику.

"Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине", – написал президент США.

"Конечно, европейцы чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними. Но если ты ведешь себя как ребенок, то и обращаться с тобой будут соответственно", - говорится в статье.

Политоллог Сергей Михеев считает, что Трамп намеренно демонстрирует пренебрежительное отношение к Европе, что закреплено и в новой стратегии национальной безопасности США, где Европа не расценивается как долгосрочный союзник США. Ключевое место в новой стратегии заняли отношения США с Европой. Последняя должна взять на себя более серьезную ответственность за свою оборону. В документе прямо говорится об "идеологической пропасти" между США и европейскими странами. А Европа названа цивилизацией, которой угрожает уничтожение из-за массовой миграции и "подрыва политической свободы". В скором времени Европа изменится до неузнаваемости. США готовы помочь "здоровым нациям" Центральной, Восточной и Южной Европы, которые хотят противостоять диктату больного ЕС.