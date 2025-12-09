Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке беспилотников в Чебоксарах. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

По его словам, в результате прилета БПЛА повреждены жилые дома. В городе развернут пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что удар пришелся по многоэтажке на проспекте Ивана Яковлева. В доме начался пожар, выбило окна, обрушились балконы и фасад. Кроме того, повреждены припаркованные машины.

Также жители Калининского района слышали взрывы рядом с местным торговым центром. В городе перекрыты несколько улиц, работают экстренные службы.