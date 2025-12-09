Крест выбран символом "религиозного экстремизма" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге крупный скандал. На конкурсе, организованном молодежным правительством Свердловской области, призовое второе место получил плакат, на котором христианский крест был использован для иллюстрации "религиозного экстремизма". Плакат был представлен под лозунгом "Антитеррор - выбор молодых". Это вызвало немалое возмущение среди православных и общественных деятелей.

В условиях попыток ужесточения миграционной политики, когда в Россию и Свердловскую область едет огромное количество мигрантов, некоторые видят в этом влияние миграционного лобби.

"В то время как во всех соседних регионах для мигрантов ввели хоть какие-то ограничения, в Свердловской области их нет вообще. Власти крупнейшего города Урала умудряются сочетать неограниченное мигрантолюбие с заукраинством. "Ельцин-центр" работает вовсю", - написал доктор юридических наук Вадим Трухачев.

В Гражданском комитете России назвали плакат умышленной политической провокацией. Генеральный ревизор комитета бывший сотрудник МВД РФ Владимир Гуришкин уверен, что это часть системной политической кампании, проводимой агентами иностранного влияния внутри России для межнационального и межрелигиозного разлада. Необходимо вмешательство спецслужб и следственных органов для разбирательства и наказания виновных.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что получил огромное число негодующих отзывов. Такой плакат и есть "самый настоящий экстремизм, когда иллюстрацией деструктивного символа стал образ, который христиане считают священным". Он сожалеет, что на стадии отбора плакат никого не смутил, потому что у властей хромает "качество религиозной грамотности". Он пригласил авторов плаката и их руководителей на экскурсию в Храм на Крови, чтобы восполнить пробелы в знаниях и узнать о значении креста в жизни православных.

А вот в СПЧ пообещали подготовить запросы в компетентные органы. Член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что в этой ситуации надо разбираться самым серьезным образом: налицо не просто провокация, а признаки разжигания ненависти на религиозной почве. Это нужно выводить на федеральный уровень.

Коллега Кабанова по СПЧ главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова надеется, что авторы плаката выбрали именно крест по той причине, что за изображение символов другой религии им "запросто могло бы прилететь". А за христианские символы не будет ничего.