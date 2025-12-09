В Ангарске аварийную ТЭЦ-9 запустят только к вечеру

В Ангарске продолжается ремонт котельного агрегата на ТЭЦ-9. 7 декабря здесь произошла авария, из-за которой почти 170 тыс. горожан и социальные объекты остались без отопления.

Мэр города Сергей Петров сообщил, что на аварийном котле №2 завершены сварочные работы, продолжается его заполнение. После пройдут испытания, в 17 часов планируется растопка, включить оборудование в работу планируется до 22 часов. ТЭЦ-10 функционирует в рабочем режиме.

Также глава города сообщил, что температура теплоносителя в магистралях составляет 95-124 градуса.

"Температура в группах детских садов – от 19 до 23 градусов. Это нормативные значения, поэтому сегодня все учреждения приняли детей. После утреннего мониторинга в 11-ти школах Ангарска решено перевести занятия полностью на дистанционный формат. Вчера на дистанте были школы № 3, 5, 7 (1-7 классы), 19, 20, 21, 27, 40 (начальные классы), сегодня к ним добавились образовательные учреждения № 6, 24, 17, 32 и лицей № 1", - рассказал Петров в Telegram.

В больничных палатах поставили обогреватели, а пациентов обеспечили одеялами.

"Зарегистрировано одно аварийное отключение электроэнергии, связанное с перегрузкой на линии. Сетевые организации оперативно заменили предохранители на подстанциях. По сравнению со вчерашним днём нагрузка на сети снизилась. Также, как и количество жалоб в ЕДДС. За 8 декабря дежурные приняли более 400 звонков, сегодня – чуть более 20", - рассказал мэр.

Все службы продолжают работать в режиме ЧС из-за продолжающегося понижения температуры воздуха – сейчас в городе -23 градуса. К вечеру ожидается понижение температуры до -32.