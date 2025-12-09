В Чебоксарах обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку

Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах (Чувашская Республика), пишет Mash. По словам очевидцев, в городе были слышны минимум семь взрывов.

Удар пришелся по многоэтажке на проспекте Ивана Яковлева, уточняет Baza. В доме начался пожар, выбило окна, обрушились балконы и фасад. Кроме того, повреждены припаркованные машины. Предварительно, пострадавших нет.

Также жители Калининского района слышали взрывы рядом с местным торговым центром. В городе перекрыты несколько улиц, работают экстренные службы.

В регионе объявлена беспилотная опасность. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку рейсов.