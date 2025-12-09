09 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Образование Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер: Новые корпуса в кампусе УрФУ расширят возможности для инновационных исследований

Три новых корпуса второй очереди кампуса Уральского федерального университета получили разрешения на ввод. Речь идет о зданиях Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно‑научного центра. Губернатор Свердловской области Денис Паслер убежден, что появление новых корпусов расширит возможности для инновационных исследований.

"Уверен, что наш новый кампус УрФУ – действительно мирового уровня. Огромный масштаб, десятки образовательных, научных, творческих и спортивных площадок. Фактически – "город студентов", в котором будет комфортно жить и учиться тысячам ребят. Все три новых корпуса второй очереди кампуса — Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, Специализированный учебно‑научный центр — получили разрешения на ввод в эксплуатацию", — написал Денис Паслер в Telegram-канале.

Денис Паслер на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Кампус начал работу два года назад, когда была введена первая очередь. Почти 6 тысяч иногородних студентов живут в комплексе из пяти общежитий, есть медицинский центр с пропускной способностью 400 человек в смену, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Занятия проходят в современном учебном корпусе.

(2025)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кампус УрФУ(2025)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер подчеркнул, что новые корпуса создадут основу для инновационных лабораторий — к примеру, по цифровому моделированию сложных технических систем, обработке сигналов и изображений с помощью ИИ, а также по устойчивому развитию и цифровизации ESG-трансформации в бизнесе. Эти свежие области требуют специальной подготовки для студентов.

Проект по строительству современного кампуса имеет серьезное значение для укрепления кадрового потенциала всей страны и реализован в рамках нацпроекта "Наука и университеты", мероприятия которого в этом году вошли в новый нацпроект "Молодёжь и дети". Строительство ведется под контролем председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

"Студенческий кампус УрФУ — это высокотехнологичный образовательный кластер, в котором созданы все условия для начинающих специалистов в разных отраслях науки. За этим проектом – будущее научно‑технологического развития Свердловской области и всей страны", — заключил Денис Паслер.


