Власти прорабатывают льготы на топливо для многодетных семей

Многодетным семьям в России могут помочь с заправкой автомобиля.

В ответ на обращение детского омбудсмена вице-премьер Александр Новак дал старт обсуждению новой меры поддержки — льготных топливных карт. Идея получила одобрение: и нефтяные компании, и Минтруд согласны с её важностью. Однако на пути к реализации возникает ряд вопросов.

Нефтяники опасаются злоупотреблений и финансовых потерь, ведь льготы для почти 3 млн семей потребуют значительных средств. Кто их возместит — пока неизвестно.

Политики расценивают инициативу как важный социальный жест. Экономисты же призывают к осторожности: не проработанные до деталей льготы могут в итоге ударить по карманам всех автомобилистов, если компании решат переложить издержки на розничные цены, сообщают "Известия".

Тем временем, Минтруд предлагает протестировать новый механизм оценки нуждаемости семей, которые претендуют на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предполагается оценить не только доходы таких домохозяйств, но и все поступления на их банковские счета. За счет этого сравнения министерство планирует выявить тех, кто получает теневые доходы, что может увеличить долю отказов в назначении пособий. Сейчас она достигает 40%.