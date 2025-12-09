Бастрыкин пригрозил чиновникам, которые прячут активы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что возможности чиновников скрывать коррупционные активы стремительно сужаются, а в перспективе это станет невозможным.

По его словам, СК уже применяет широкий арсенал современных методов для отслеживания незаконного имущества, а научно-технический прогресс ежегодно предоставляет новые инструменты для изобличения преступников. Особые надежды Бастрыкин возлагает на технологии будущего, такие как усовершенствованный полиграф, способный определять наличие в памяти человека следов преступлений, включая детали, свидетелей и соучастников. По его мнению, осознание таких перспектив уже сейчас может заставить многих пересмотреть своё отношение к закону, сообщает РБК.

Также председатель СК рассказал об усилении профилактической работы: в 2024 году следователи почти вдвое чаще проводили встречи в трудовых коллективах, наглядно демонстрируя последствия коррупции.

Напомним, большая часть конфискованного у коррупционеров имущества приходится на Москву и Подмосковье.