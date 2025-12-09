Россиянам запретят свободно вывозить за границу наличные рубли и золото

Чтобы остановить отток капитала, в России ограничат вывоз золота и наличных.

Власти намерены закрыть каналы для нелегального вывода средств, которые активно использовались после введения санкций. По словам вице-премьера Александра Новака, в рамках плана по "обелению" экономики будут введены запреты на бесконтрольный вывоз наличных рублей, а также жёсткие квоты на вывоз золотых слитков — не более 100 граммов на человека, сообщает kremlin.ru.

Ранее гендиректор "Красцветмета" Михаил Дягилев заявил, что за 2022-2023 годы из страны вывезли 20-25 т золота в слитках.