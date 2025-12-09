Курская чиновница считает нормальной свою фразу о том, что мужчины должны были сами защищать свои дома

Жители приграничных районов Курской области, лишившиеся специальных выплат, собрались на стихийный сход.

Поводом стало решение властей прекратить финансовую поддержку. На встрече советница губернатора Александра Хинштейна Виктория Пенькова заявила, что мужчины должны были сами защищать свои дома от ВСУ. Эти слова вызвали волну возмущения.

Сама Пенькова отказалась обсуждать детали с журналистами, отметив, что фраза вырвана из контекста, при этом назвав саму идею защиты дома и семьи мужчинами "нормальной", сообщает издание "Подъем".

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что жителям Курской области, лишившимся жилья из-за действий Вооруженных сил Украины, прекращают ежемесячные выплаты.