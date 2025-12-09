Путин анонсировал увеличение необлагаемой налогом корпоративной выплаты на детей

В России для противодействия демографическому спаду, который усугубляется общемировыми тенденциями и историческими "ямами", государство и бизнес усиливают поддержку семей.

Как заявил президент Владимир Путин, с 2026 года работодатели получат возможность безналоговой выплаты сотрудникам до 1 млн руб. при рождении ребенка. Это значительное увеличение действующего с 2024 года лимита в 50 тыс. руб. по корпоративному демографическому стандарту. Таким образом, бизнес напрямую включается в помощь семьям, предоставляя в течение первого года существенную единовременную помощь.

Помимо этой меры, вводится дополнительная выплата для нуждающихся семей с двумя и более детьми. Президент также дал поручение отобрать и внедрить по всей стране наиболее эффективные региональные практики, сфокусировавшись на поддержке многодетных семей, росте их доходов и увеличении роли отцов.

В настоящее время каждый работодатель самостоятельно устанавливает сумму выплаты за рождение ребенка, однако в случае если она составляет более 50 тыс. руб., то с нее удерживается НДФЛ.