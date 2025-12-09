Итоги Года защитника Отечества торжественно подвели в Томской области

Накануне в Томске в театре драмы прошло торжественное подведение итогов Года защитника Отечества. Губернатор Томской области Владимир Мазур, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Год защитника Отечества, инициированный президентом, прошел в один год с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Это великий праздник, который дорог и значим для каждого жителя нашей большой России, для каждой семьи, — сказал губернатор Владимир Мазур. — Каждый год я встречаюсь с нашими дорогими ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла. И каждый год я не устаю восхищаться вашей стойкостью, жизненной энергией, силой воли, добротой, стремлением позаботиться о близких, ваших детях, внуках и правнуках, стремлением сохранить и передать новым поколениям ту историческую правду, которую вы вынесли на своих тогда ещё юношеских и девичьих плечах, пронесли через всю жизнь и остались ей верны».

Глава Томской области обратился к ветеранам боевых действий — участникам вооруженных конфликтов и специальной военной операции со словами благодарности, особенно к тем, кто прямо сейчас выполняет боевые задачи на передовой.

Стоит напомнить, что в 2025 год в Томской области ранее всех среди сибирских регионов начала реализацию региональная программа подготовки управленческих кадров «Наши Герои», сформированная по аналогии с федеральной программой «Время Героев». В День России, 12 июня, стартовали сразу два трека томской программы – для ветеранов СВО и для волонтеров, которые организуют помощь на СВО.

«Несколько участников программы «Наши Герои» уже трудятся на крупных предприятиях, еще шесть ветеранов избраны депутатами в своих муниципалитетах. И это только начало. Уверен, впереди у ветеранов много успехов и карьерных свершений! — отметил Владимир Мазур. — И, конечно, мы не ограничиваемся только программой «Наши Герои». Вместе с Томским филиалом фонда «Защитники Отечества» реализуем программу «СВОя карьера». Делаем всё, чтобы каждый ветеран спецоперации мог найти своё место, реализоваться, чувствовать себя востребованным и нужным».

Глава региона, выступая на мероприятии, напомнил, что из Томской области ежемесячно отправляют сотни тонн гуманитарной помощи бойцам. В составе грузов все необходимое: от аптечек и продуктовых наборов до автомобилей, мотоциклов, антидроновых одеял, маскировочных сетей, средств радиоэлектронной борьбы. И в этой работе, как отметил Владимир Мазур, большая заслуга волонтёров региона.

«И если программы, аналогичные «Нашим Героям», сегодня действуют по всей стране, то только в Томской области выделен отдельный трек для волонтёров. Ведь только самые активные, ответственные, преданные своей стране люди могут вдохнуть новые идеи и проекты в экономику, социальную сферу, предпринимательство», — сказал губернатор Владимир Мазур.

Отдельное внимание в Томской области уделяют организации работы по реабилитации бойцов, возвращающихся с передовой. Действует комплекс мер поддержки, большой вклад вносят в эту работу томский филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, которому в 2025-м исполнилось три года.

«Испытания, которые обрушились на нашу страну в 1941‑м, которые мы проживаем сегодня, не сломили нас, не сделали слабыми. Они сплотили весь российский народ, сделали его еще более единым, еще более сильным. И это единство, это братство — оно у нас в крови. А значит, наша общая Победа обязательно настанет», — подчеркнул Владимир Мазур, поздравив всех защитников Отечества — прошлого, настоящего и будущего.