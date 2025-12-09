Итоги Года защитника Отечества торжественно подвели в Томской области

09 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Итоги Года защитника Отечества торжественно подвели в Томской области

Накануне в Томске в театре драмы прошло торжественное подведение итогов Года защитника Отечества. Губернатор Томской области Владимир Мазур, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Год защитника Отечества, инициированный президентом, прошел в один год с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Это великий праздник, который дорог и значим для каждого жителя нашей большой России, для каждой семьи, — сказал губернатор Владимир Мазур. — Каждый год я встречаюсь с нашими дорогими ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла. И каждый год я не устаю восхищаться вашей стойкостью, жизненной энергией, силой воли, добротой, стремлением позаботиться о близких, ваших детях, внуках и правнуках, стремлением сохранить и передать новым поколениям ту историческую правду, которую вы вынесли на своих тогда ещё юношеских и девичьих плечах, пронесли через всю жизнь и остались ей верны».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Глава Томской области обратился к ветеранам боевых действий — участникам вооруженных конфликтов и специальной военной операции со словами благодарности, особенно к тем, кто прямо сейчас выполняет боевые задачи на передовой.

Стоит напомнить, что в 2025 год в Томской области ранее всех среди сибирских регионов начала реализацию региональная программа подготовки управленческих кадров «Наши Герои», сформированная по аналогии с федеральной программой «Время Героев». В День России, 12 июня, стартовали сразу два трека томской программы – для ветеранов СВО и для волонтеров, которые организуют помощь на СВО.

«Несколько участников программы «Наши Герои» уже трудятся на крупных предприятиях, еще шесть ветеранов избраны депутатами в своих муниципалитетах. И это только начало. Уверен, впереди у ветеранов много успехов и карьерных свершений! — отметил Владимир Мазур. — И, конечно, мы не ограничиваемся только программой «Наши Герои». Вместе с Томским филиалом фонда «Защитники Отечества» реализуем программу «СВОя карьера». Делаем всё, чтобы каждый ветеран спецоперации мог найти своё место, реализоваться, чувствовать себя востребованным и нужным».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона, выступая на мероприятии, напомнил, что из Томской области ежемесячно отправляют сотни тонн гуманитарной помощи бойцам. В составе грузов все необходимое: от аптечек и продуктовых наборов до автомобилей, мотоциклов, антидроновых одеял, маскировочных сетей, средств радиоэлектронной борьбы. И в этой работе, как отметил Владимир Мазур, большая заслуга волонтёров региона.

«И если программы, аналогичные «Нашим Героям», сегодня действуют по всей стране, то только в Томской области выделен отдельный трек для волонтёров. Ведь только самые активные, ответственные, преданные своей стране люди могут вдохнуть новые идеи и проекты в экономику, социальную сферу, предпринимательство», — сказал губернатор Владимир Мазур.

Отдельное внимание в Томской области уделяют организации работы по реабилитации бойцов, возвращающихся с передовой. Действует комплекс мер поддержки, большой вклад вносят в эту работу томский филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, которому в 2025-м исполнилось три года.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Испытания, которые обрушились на нашу страну в 1941‑м, которые мы проживаем сегодня, не сломили нас, не сделали слабыми. Они сплотили весь российский народ, сделали его еще более единым, еще более сильным. И это единство, это братство — оно у нас в крови. А значит, наша общая Победа обязательно настанет», — подчеркнул Владимир Мазур, поздравив всех защитников Отечества — прошлого, настоящего и будущего.

Теги: год защитника отечества, владимир мазур, юойцы сво, меры поддержки программа наши герои


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети