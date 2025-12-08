В Анапе не смогли найти кандидатов в мэры города

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Анапы признан несостоявшимся из-за недостатка кандидатов. Об этом пишет ТАСС.

В июле Совет депутатов города-курорта Анапы принял решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования на 5 декабря. Прием документов начался 17 сентября и длился по 31 октября.

В июне прежний мэр Анапы Василий Швец досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. С того времени должность главы города остается вакантной.

Напомним, курорт пострадал от разлива мазута с танкеров, затонувших в декабре прошлого года. Властям пришлось отменить взимание курортного сбора до конца 2025 года. Швец заявлял, что эта мера поможет поддержать курортную инфраструктуру и привлечь туристов.