На Урале задержали пьяного водителя, который вез семерых детей

На Среднем Урале полицейские задержали пьяного водителя, который вез сразу семь детей в легковом автомобиле.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в Белоярском районе экипаж ДПС остановил для проверки ВАЗ-21102, за рулем которого был водитель с явными признаками опьянения. Заглянув в салон, инспекторы обнаружили внутри семерых детей и их мать. Дети перевозились с грубыми нарушениями: в авто не было детских удерживающих устройств (автокресел), а количество пассажиров превышало число мест для сидения.

Очень скоро выяснилось, что за рулем сидел знакомый семьи, предложивший довезти их до соседней деревни. Женщина с детьми согласилась, не придав значения не только состоянию водителя, но и остальным вопиющим нарушениям. Результаты освидетельствования лишь подтвердили состояние сильного алкогольного опьянения – 0,697 мг/л в выдыхаемом воздухе. Более того, оказалось, что мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение и на момент задержания не имел водительских прав.

На водителя составлены административные материалы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В свердловской Госавтоинспекции напоминают, что безопасность детей в автомобиле – это ответственность, которую нельзя перекладывать на других. Перевозка возможна только при строгом соблюдении всех правил.