Месячная аудитория "Алисы" от "Яндекса" выросла на треть за квартал

Месячная аудитория "Алисы" (ИИ-ассистент от "Яндекса") выросла за один квартал на треть – с 40 до 65 млн пользователей, передает радио РБК со ссылкой на главу бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ "Яндекса" Дмитрия Масюка. Он сообщил, что ежедневно чатом с "Алисой AI" пользуются 4,5 млн человек.

Росту аудитории способствовал выход новых моделей и расширение функционала ассистента.

Разработчики между тем отмечают, что видят изменения в пользовательском восприятии "Алисы" – для многих она перестала быть исключительно рабочим инструментом.

"Самое неожиданное для нас, что модели становятся не утилитарными, а близкими, порой психологическими, какими-то поддерживающими ботами. Люди делятся с ними, в общем, даже тем, чем не готовы будут [делиться] с друзьями или даже с супругами", - рассказал Масюк.