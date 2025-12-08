08 Декабря 2025
Общество Москва
Фото: скриншот с видео Московского зоопарка

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку

Знаменитый манул Тимофей, символ Московского зоопарка, "успешно завершил процесс зажировки".

"Палласов кот достиг своей оптимальной отметки по набору веса к зиме в этом сезоне. Самец манула к началу декабря стал весить 6,5 килограммов, а также оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар. Время окончания зажировки хищника всегда индивидуально, оно зависит от погодных условий", - рассказали в зоопарке.

Зажировку Тимофей начал осенью. Еще до холодов ему стали увеличивать количество корма, он получал в два приема около 350-400 граммов еды в день, один день в неделю у него был разгрузочным.

Летом и осенью Тимофей жил в уличном вольере. Когда выпадет снег, манул станет реже покидать свой утепленный домик, хотя сотрудники зоопарка и расчистят ему тропинки на улице.

 "Процесс набора веса, или "зажировка", – абсолютно естественный и жизненно важный этап годового цикла для манула. В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В феврале манул начнет разжировку, чтобы к лету сбросить вес. В июне этого года Тимофей весил 3,7 кг.

Манул Тимофей в Московском зоопарке(2025)|Фото: скриншот с видео Московского зоопарка

Теги: манул тимофей, зоопарк, дикие животные


