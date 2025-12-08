08 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура снова отправила в суд дело подростка, напавшего на девочку в селе Мостовское

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подростка из села Мостовское и повторно направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в первый раз дело передали в суд в начале июля. Ходатайство о возвращении дела было заявлено защитником обвиняемого. В итоге Верхнепышминский городской суд вынес постановление о возвращении материалов прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Сейчас дело снова направлено в Верхнепышминский городской суд.

Ранее мы писали, что школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

Медикам все же удалось спасти ребенка. Парень же сразу стал сотрудничать с силовиками и дал признательные показания. Теперь ему вменяют покушение на убийство малолетней.

Теги: Мостовское, прокуратура, подросток, камень, дело, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.07.2025 14:19 Мск Суд вернул в прокуратуру дело уральского подростка, напавшего на девочку
Ранее 04.07.2025 10:16 Мск Дело подростка, ударившего камнем по голове девочку из села Мостовское, передают в суд
Ранее 15.05.2025 12:03 Мск Суд продлил арест подростку, напавшему с камнем на соседку в селе Мостовское
Ранее 30.09.2024 14:42 Мск Школьницу из уральского села, пострадавшую от рук 15-летнего соседа, выписали из больницы
Ранее 27.09.2024 14:10 Мск Уральского подростка, ударившего девочку камнем по голове, отправили под стражу
Ранее 18.09.2024 16:11 Мск Уральского подростка, обвиняемого в нападении на 12-летнюю соседку, отправили под домашний арест
Ранее 18.09.2024 07:59 Мск Мстил за обиды: на Урале подростку предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы
Ранее 17.09.2024 16:26 Мск СМИ: Подросток сознался в избиении 12-летней школьницы под Екатеринбургом
Ранее 17.09.2024 14:21 Мск ЧМТ, перелом позвонка и разрыв печени. 12-летнюю школьницу перевели на ИВЛ после нападения под Екатеринбургом
Ранее 17.09.2024 08:45 Мск Полиция нашла подозреваемого в нападении на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом
Ранее 16.09.2024 10:58 Мск 12-летнюю школьницу, пропавшую под Екатеринбургом, нашли в тяжелом состоянии

