Прокуратура снова отправила в суд дело подростка, напавшего на девочку в селе Мостовское

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подростка из села Мостовское и повторно направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в первый раз дело передали в суд в начале июля. Ходатайство о возвращении дела было заявлено защитником обвиняемого. В итоге Верхнепышминский городской суд вынес постановление о возвращении материалов прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Сейчас дело снова направлено в Верхнепышминский городской суд.

Ранее мы писали, что школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

Медикам все же удалось спасти ребенка. Парень же сразу стал сотрудничать с силовиками и дал признательные показания. Теперь ему вменяют покушение на убийство малолетней.