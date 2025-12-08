Встреча губернатора Владимирской области Александра Авдеева со слушателями программы Бизнес-школы РСПП стала мастер-классом для участников

Накануне состоялась встреча Губернатора Владимирской области Александра Авдеева со слушателями программы EMBA «Оптимизация бизнес-процессов в условиях глобальных вызовов и изменений» Бизнес-школы РСПП.

Эта организация основана при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей в 2013 году. В рамках обучения проходят посещения регионов российскими предпринимателями, руководителями промышленных предприятий по изучению успешных практик.

Такие встречи стали для Владимирской области уже традиционными: в разные годы участники программы побывали в Муроме, Гусь-Хрустальном и Владимире, Суздале и Доброграде.

Президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина в ходе встречи с губернатором отметила, что некоторые города Владимирской области участники посещают уже не первый раз, так как встречи проходят неформально и позволяет участникам почерпнуть максимум пользы от общения.

Александр Авдеев отметил потенциал Владимирской области, который ещё предстоит раскрыть: «Обсудили примеры, как команды развития регионов в сотрудничестве с бизнесом двигают экономику вперёд. Очень важно, что у нас в области есть предприниматели – мечтатели в лучшем смысле этого слова, которые решаются на самые амбициозные проекты. Во многом благодаря их идеям и энергии Владимирская земля может гордиться не только великим прошлым, но и новыми достижениями».

Диалог в ходе встречи с губернатором позволил участникам задать вопросы, многое узнать о регионе и его развитии. Встреча для многих стала настоящим мастер-классом, где удалось узнать подробности о действующих в регионе механизмах взаимодействия бизнеса с властью.