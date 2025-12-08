В Краснокамске директора учреждения осудили за халатность: на ребенка упала остановка

В Краснокамске суд признал директора муниципального учреждения виновным в халатности, из-за которой пострадал ребенок, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Мужчина признан виновным по статье 293 УК РФ (халатность). Причиной разбирательства стало происшествие 8 мая 2024 года, когда из-за порыва ветра на 8-летнего мальчика на одной из улиц города обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Ребенок был госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь.

Следствие и суд установили, что директор одного из местных казенных учреждений, имея полномочия и финансы, не обеспечил надлежащее техническое состояние остановочного павильона. Он не организовал заключение контракта на его ремонт, а также ненадлежащим образом провел и проконтролировал обследование конструкции на предмет необходимости восстановительных работ. Эти бездействие и недобросовестность привели к обрушению элементов остановки на ребенка.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу потерпевшего.

Ранее по поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад по данной ситуации.