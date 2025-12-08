В Белгородской области введут выплаты мамам, ставшим многодетными после 35 лет

В Белгородской области с 1 января 2026 года будут выплачивать дополнительные 300 тыс. руб. женщинам, которые станут многодетными после 35 лет, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам оперативного совещания. На нем он рассказал о приеме граждан на прошлой неделе.

"Пришла девушка с правильным вопросом: "Положены ли выплаты за третьего и последующего ребенка, если возраст мамы более 35 лет?". Принял решение, что с 1 января 2026 года дополним федеральную меру поддержки на региональном уровне: по 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего детей мамам, которые рожают и после 35 лет", - сообщил губернатор.

Он добавил, что обязательным требованием для получения выплаты станет постоянная прописка в регионе. Из-за сложной ситуации с бюджетом выплаты начнутся только с 1 января 2026 года.

Также Гладков попросил министра здравоохранения региона Андрея Иконникова "проговорить с врачебным сообществом и исключить термин "старородящая женщина". "Очень сильно резануло слух. В нашем обществе это считается дурным тоном. Должно быть больше уважения к женщинам", - отметил губернатор.