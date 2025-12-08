Песков: Москве важно понимать итоги работы США и Украины

Москве важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в переговорах во Флориде участвовали спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.

Песков отметил, что Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. "Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы", - сказал представитель Кремля.

СМИ сообщали, что переговоры представителей США и Украины, прошедшие 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования.