Челябинский космонавт Олег Платонов снял момент полной стыковки МКС

Международная космическая станция впервые оказалась полностью занята стыкующимися космическими кораблями. Об этом в своем telegram-канале сообщил челябинский космонавт Олег Платонов.

На фотографиях и видео, сделанных космонавтом из иллюминатора модуля "Купол", запечатлены российские корабли "Союз МС-27" и "Союз МС-28", два грузовых корабля "Прогресс", американский Cygnus, японский HTV и американский Dragon. Еще один "Прогресс" и пилотируемый "Crew Dragon" находятся за пределами кадра. Таким образом, заняты все стыковочные узлы станции – это событие ранее не фиксировалось.

Такая конфигурация кораблей стала возможна благодаря плотному графику миссий и согласованной работе международных партнеров, обеспечивающих одновременное проведение транспортных и сменных программ.

Ранее Олег Платонов делился снимками урагана "Мелисса", ярчайшей кометы года и полярного сияния, снятых с борта станции. Космонавт находится на орбите уже пятый месяц и прибыл на МКС на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа.