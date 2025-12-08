Мечты юных жителей Томской области с «Ёлки желаний» исполнит губернатор Владимир Мазур

8 декабря губернатор Томской области Владимир Мазур в рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проходит при поддержке «Движения Первых», снял с почти волшебного дерева три шара с желаниями. "Елка желаний" в этом году установлена в Томске в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», которая также является партнёром акции.

Напомним, всероссийская акция «Ёлка желаний» была инициирована Президентом РФ. Начинается она традиционно в канун новогодних праздников. В 2025 году акция проходит с ноября 2025-го по февраль 2026-го. Участники - дети от 3 до 17 лет включительно, в числе которых ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети из семей с низким доходом, сироты, дети участников СВО и ребята из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и т.д.

«Совсем немного времени остается до Нового года. И больше всего его ждут, конечно, дети. И мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы каждый ребенок почувствовал этот праздник. А через эмоции детей и мы ощущаем эту атмосферу, подводим итоги еще одного года, который, я надеюсь, у всех прошел плодотворно, с хорошими результатами», — сказал Владимир Мазур.

Первый шар-игрушка, который снял с елки глава региона, от семьи с 5 детьми. 14-летняя Наташа и ее 12-летний брат Сергей загадали желание получить подарки-сюрпризы. Мария, которой 9 лет, мечтает о мягкой игрушке, а 7-летний Василий очень хочет самокат. Мечта 4-летнего Коли - игрушечная железная дорога.

«Постараюсь осуществить все эти желания, — сказал Владимир Мазур. — Всей дружной большой семье мы обязательно передадим подарки».

Второй шарик, который снял с елки губернатор, оказался с желанием 8-летней Вероники, также мечтающей о подарке-сюрпризе.

«Обязательно придумаю для Вероники подарок, надеюсь, получится хороший сюрприз», — сказал губернатор.

И третий шарик содержит желание 11-летнего Дамира. Он очень хочет на Новый год световой стол для рисования песком.

«Рисование песком — новое направление в искусстве, очень интересное. И, конечно, я постараюсь исполнить мечту Дамира. Думаю, благодаря этому подарку он станет художником, который будет рисовать нашу замечательную Томскую область», — сказал Владимир Мазур.

Губернатор призвал и своих заместителей, руководителей исполнительных органов, предприятий, организаций и ведомств, всех неравнодушных томичей принять участие в «Ёлке желаний – 2026».

«Канун Нового года — время чудес, когда каждый из нас может ненадолго стать волшебником, Дедом Морозом или Снегурочкой, и подарить сказку тем, кто ее особенно ждет — детям», — сказал Владимир Мазур.