3 096 жителей Казанского округа получили медицинскую помощь в рамках проекта "Здоровое село"

3 096 жителей Казанского округа получили медицинскую помощь в рамках проекта "Здоровое село", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Акция проводилась в 12 сельских поселениях муниципалитета. 1 517 человек не посещали врачей более года.

Выявлено 39 заболеваний, включая девять подозрений на злокачественные новообразования и 14 случаев болезней системы кровообращения. Лечение скорректировано для 152 пациентов.

По результатам осмотров: 137 человек направлены на дополнительное обследование, 48 - на коронароангиографию, двое - на госпитализацию из-за хронических неинфекционных заболеваний, 15 - на реабилитацию в центр "Градостроитель".

В Казанском округе в ходе акции осмотрены один участник СВО и 117 членов семей участников спецоперации.

Проведено 429 флюорографических, 68 маммографических и 288 ультразвуковых исследований (ЭХО-КГ, УЗДГ БЦА, УЗДГ сосудов нижних конечностей).

Напомним, проект "Здоровое село" проходил в Казанском округе с 24 ноября по 6 декабря. Врачи из Тюмени проводили для жителей осмотры, диагностику, назначали или корректировали лечение. В проекте участвовали две медицинские бригады. На выездах: кардиолог, хирург, акушер‑гинеколог, невролог и терапевт, в поликлинике: кардиолог, травматолог, уролог, онколог, психолог, фтизиатр, врач УЗИ.