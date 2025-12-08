Более 40% коммунальных сетей требуют замены - Минстрой

Коммунальная инфраструктура в России насчитывает около 1 миллиона километров сетей (водо- и теплоснабжение, водоотведение), а также около 78 тыс. источников теплоснабжения, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько в Совете Федерации.

По его словам, около 42% из упомянутого миллиона километров сетей нуждаются в замене или ремонте, и "тренд отрицательный": "В год признается непригодными больше сетей, чем происходит замены" ("стареет" в год около 2% сетей, а заменяется около 1%).

"Раньше строилось предприятие, под него выстраивались ресурсоснабжающие источники, сети, далее строился рабочий поселок. К 90-м годам прошлого века мы получили огромную инфраструктуру. И последние 30 лет происходят процессы: меняются в размерах населенные пункты (как в сторону роста, так и в сторону сокращения), исчезают предприятия, а источники остаются неизменными", - пояснил замминистра. По его словам, "нужен пересмотр нагрузки для ресурсоснабжающих источников", потому что сейчас снабжение не соответствует реалиям.