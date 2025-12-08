С бывшего депутата заксобрания Прикамья решили взыскать убытки на 43 миллиона рублей

Бывший депутат Пермской городской думы, заксобрания Пермской области и Пермского края Константин Окунев*, включенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, должен 43,07 млн руб. возглавляемому прежде ООО "Ветеран-2", установил арбитражный суд. Это сумма налоговой недоимки и пени, доначисленная за период 2012-2014 годов, сообщает РБК Пермь.

В 2008 — 2018 годы Константин Окунев* был гендиректором и ликвидатором ООО "Ветеран-2", которое управляло его торговой сетью "Добрыня". Проверив деятельность компании за 2012 — 2014 годы, ФНС выявила в отчетности недостоверные сведения. А именно — видимость финансово-хозяйственных операций с ООО "ФД "Центр", ООО "ФрОВ", ООО "Лидер Прайс" и ООО "СтройСнабКомплект". Решено было доначислить недоимку по НДС, НДФЛ и земельному налогу с пени и штрафом на общую сумму 46,5 млн руб.

ООО "Ветеран-2" признали банкротом 16 мая 2018 года. Арбитражный суд Пермского края 3 декабря 2025 года решил взыскать в пользу этой компании убытки, причиненные в виде налоговой недоимки и пени на 43,07 млн руб. контролирующим лицом Окуневым.

Сам ответчик в заседании не участвовал.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Константина Окунева* задержали 29 октября. Сообщается, что он якобы разместил в своем Telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. В частности, по версии ФСБ, через подконтрольный Telegram-канал он в 2024-2025 годы призывал к физической расправе над президентом РФ. Окуневу* избрали содержание под стражей до 28 декабря. 27 ноября Росфинмониторинг внес Окунева* в список террористов и экстремистов.

* Включен в перечень террористов и экстремистов