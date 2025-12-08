В детских садах и школах Новосибирской области вводят масочный режим

Масочный режим для обеспечивающего персонала вводят в образовательных организациях Новосибирской области. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, передает ТАСС.

Таким образом власти надеются снизить распространение ОРВИ и гриппа. Также в детсадах и школах планируется ужесточить утренний фильтр. Кроме того, питание учащихся в столовых будет организовано по специальному графику для минимизации контактов.

Ранее в медучреждениях Новосибирской области ввели масочный режим. В Благовещенске (Амурская область) с 4 по 19 декабря вводят обязательный масочный режим во всех организациях .Также на этот период отменены все массовые детские мероприятия.