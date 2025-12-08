В Перми осудили двоих жителей города за убийство, совершенное 15 лет назад

В Перми осудили двоих жителей города за убийство, совершенное 15 лет назад, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Оба мужчины признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. На момент преступления в 2010 году одному из них было 17 лет.

Как установило следствие и суд, в ночь с 8 на 9 марта 2010 года в Дзержинском районе Перми компания молодых людей распивала спиртное. Когда мимо проходил 20-летний мужчина, один из осужденных догнал его и попросил сигарету. Получив отказ, он начал избивать потерпевшего. К избиению присоединился второй подсудимый. В результате многочисленных ударов руками и ногами по голове и телу прохожий скончался на месте. После этого виновные скрылись.

В 2025 году уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел СК. Следователи провели комплекс дополнительных мероприятий. Ключевую роль сыграли показания свидетелей, которые ранее опасались давать показания, но теперь подробно изложили обстоятельства преступления.

Суд, учитывая все доказательства, вынес обвинительный приговор. Подсудимому, бывшему на момент убийства несовершеннолетним, назначено девять лет колонии общего режима. Его соучастник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.