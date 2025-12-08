Кадыров: Киев заплатил очень дорого за атаки на гражданские объекты РФ

Киевский режим уже заплатил очень дорогую цену за удары по российским гражданским объектам, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что "операция возмездия" еще не завершена.

5 декабря глава Чечни прокомментировал высотное здание в комплексе "Грозный-Сити" и пообещал, что ответ последует. Кроме того, Кадыров обратился к украинским силам с предложением встретиться в открытом бою.