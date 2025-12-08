Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Max

Россияне утром в понедельник, 8 декабря, пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера Max. Рост сообщений о сбое в работе приложения фиксируют сайты "Сбой.РФ" и Detector404.ru. При этом в пресс-службе компании-разработчика заявили, что мессенджер работает в штатном режиме.

Пользователи сообщают, что не могут открыть приложение, отправить сообщение, войти в своей аккаунт.

Напомним, ранее власти объявили разработку корпорации VK национальным мессенджером и заявили, что Max будет работать даже при отключениях мобильного интернета, поскольку включен Минцифры в так называемый "белый список" социально значимых сервисов, которые должны оставаться доступными для пользователей даже при ограничениях сети, обеспечивая связь в экстренных случаях.