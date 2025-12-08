"Автодор" поощряет жалобы на водителей-"зайцев" на платных дорогах

Водителей-"зайцев" на платных российских дорогах стало в два раза меньше, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

По его словам, свое дело сделало ужесточение наказания за сокрытие номеров и в целом за уход от оплаты проезда. Также на ситуацию повлияли многочисленные рейды ГИБДД и "Автодора" – только за 2025 год их было около 150.

"То, что мы делаем вместе с ГИБДД, уже работает. Я лично регулярно езжу по М-12. И если раньше я обязательно видел на трассе несколько машин без номеров или со скрытыми номерами, то недавно я проехал 300 км в одну сторону и заметил только одну такую машину. Обратно проехал — ни одной", - похвастался Петушенко в интервью "Коммерсанту".

"Понятно, что если я еду на своей личной машине, то нарушителя сам никак не остановлю. Но могу подсказать аварийному комиссару, чтобы тот водителя без номеров на заправке остановил. Такие случаи в практике были", - добавил председатель правления "Автодора". Также он считает, что "существует и общественное порицание таких водителей ["зайцев"]".