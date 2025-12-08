08 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале вынесли приговор сторожу, убившему ключевого свидетеля по делу о мумии

На Среднем Урале вынесен приговор за убийство сторожа коллективного сада. Убитый мужчина был ключевым свидетелем по резонансному делу о мумии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре 2024 года в доме для сторожей коллективного садоводческого товарищества №1 в Каменске-Уральском. Двое работавших там мужчин выпивали, и между ними вспыхнул конфликт. В итоге один из них схватил нож и зарезал своего приятеля.

В прокуратуре отметили, что убитый был ключевым свидетелем резонансного дела о расправе над жительницей Каменска-Уральского, мумифицированный труп которой был найден им все в том же доме для сторожей в ноябре 2024 года. Убийцей женщины оказался бывший сторож Максим Попов, которого недавно отправили в колонию на 13,5 лет.

Сегодня, 8 декабря, Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил убийце сторожа-свидетеля 12 лет лишения свободы. Отбывать этот срок уралец будет в колонии особого режима.

Теги: сторож, мумия, убийство, суд, приговор, Каменск-Уральский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

