Семь автомобильных обходов на трассе М-12 скоро станут платными

Автомобильные обходы Набережных Челнов, Нижнекамска и пяти сел в Башкирии на трассе М-12 в ближайшее время станут платными – после передачи этих участков в управление "Автодору", сообщил глава компании Вячеслав Петушенко.

"Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства, в том числе сетками для защиты от животных, краевым барьерным ограждением вдоль опор освещения и т. д., и переведем в платный режим. Остальные участки от Казани до Дюртюли нам тоже передадут: там появятся аварийные комиссары, появится дополнительное освещение, при этом они продолжат работать в бесплатном режиме", - сообщил Петушенко в интервью "Коммерсанту".

Он также пояснил, почему трасса М-12 не является платной на всем своем протяжении: "Для этого везде должен быть альтернативный бесплатный проезд — таково требование закона. Но не везде можно выполнить это условие. У обходов Набережных Челнов и пяти сел в Башкирии альтернатива есть, на остальных участках — нет. Теоретически можно считать в качестве бесплатной альтернативы региональную сеть. Но если после введения платы туда все поедут, то местные дороги быстро убьются. Этого мы совершенно не хотим".

Платный участок Дюртюли – Ачит трассы М-12 был открыт в июле 2025 года, он составляет около 275 км. Стоимость проезда по нему составляет около 1,7 тыс. руб.