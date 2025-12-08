Трамп будет участвовать в одобрении сделки по слиянию Netflix и Warner Brothers

Президент США Дональд Трамп будет лично участвовать в согласовании сделки по покупке стриминговой платформой Netflix студии Warner Brothers. По словам Трампа, доля рынка, которую в случае поглощения займет Netflix, "вызывает опасения". "Я буду участвовать в принятии этого решения", - заявил Трамп журналистам.

На прошлой неделе стало известно, что Netflix собирается купить студию Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Правда, до этого момента студия разделится на две компании, одна из которых (включая стриминговый сервис HBO Max) перейдет Netflix, другая (сеть Discovery, CNN и др.) продолжит существовать самостоятельно.

Трамп не сказал, как он сам оценивает перспективы создания такого мощного игрока на медиарынке, сославшись на необходимость оценки со стороны экономистов.